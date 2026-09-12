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FiNE NEWS

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МАМТ отменяет гастроли в США и Европе, сообщил гендиректор театра

МАМТ отменяет гастроли в США и Европе, сообщил гендиректор театра

Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) принял решение отказаться от гастролей в Соединённых Штатах и странах Европы.

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