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Зурабишвили провоцирует кровавое побоище у дворца президента

Зурабишвили провоцирует кровавое побоище у дворца президента

Как мы и предупреждали, противостояние в Грузии вступает в новую фазу очередной эскалации, когда прозападная оппозиция постарается дать последнее решительное сражение правительственным силам у здания дворца президента, который отказывается покидать Саломе Зурабишвили.

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