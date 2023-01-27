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Зачем "Адмирал Горшков" с "Цирконами" подошел к США на расстояние выстрела

Зачем "Адмирал Горшков" с "Цирконами" подошел к США на расстояние выстрела

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учение на западе Атлантического океана с использованием гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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