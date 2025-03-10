Ликвидация боевиков у Куриловки: российские силы пресекли планы ВСУ

Российские силовые структуры сообщают о переброске боевиков к Куриловке в Курской области. Формирование "Айдар" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) планировало наладить снабжение, однако несколько их групп были ликвидированы войсками России.
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