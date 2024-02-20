РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр сальников
    золотые словаБритания провалил...
  • Сергей Oблезов
    Сбивать, хватит с ними в игры играть. Их бомбы и ракеты уничтожают наших людей! По другому с ними нельзя!!! Разве наш...Напротив берегов ...
  • Гарий Щерба
    Вот и  ЛАДУШКИ , ПРОКЛЯТОМУ  острову  НИИЗЗЯЯЯЯ  ИМЕТЬ  такое  ОРУЖИЕ ....!!!Британия провалил...

Мадуро хочет в Москве поздравить Путина с победой на выборах президента России

Мадуро хочет в Москве поздравить Путина с победой на выборах президента России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Каракасе во вторник, 20 февраля, заявил, что хочет сразу после выборов президента России посетить Москву и «поздравить Владимира Путина с победой», – сообщают СМИ В ходе общения с Сергеем Лавровым Мадуро сказал: «Я бы хотел сразу после выборов президента России приехать в Москву, что бы поздравить Путина с победой».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх