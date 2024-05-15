Лапочкин объяснил, почему Безбородов не назначил пенальти в ворота «Балтики» после падения Зобнина

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» поддержал решение арбитра Владислава Безбородова не назначать пенальти во втором тайме матча финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком» (1:0).