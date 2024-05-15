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Лапочкин объяснил, почему Безбородов не назначил пенальти в ворота «Балтики» после падения Зобнина

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» поддержал решение арбитра Владислава Безбородова не назначать пенальти во втором тайме матча финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком» (1:0).

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