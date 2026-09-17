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Пятый канал

31 836 подписчиков

На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема из Иваново

На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема из Иваново

ПОЖЕРТВОВАТЬ Ежедневная домашняя физкультура, а также реабилитация под руководством опытных специалистов дали шанс маленькому Артему из Иваново.

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