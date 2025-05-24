Автобус смерти. Iphone XR & Iphone 12

﻿﻿С чего начать? Начну, пожалуй, с красного, так как профессионалы 90-х его еще не видели) Итак, предыстория такова: Мои подруги ехали из Воронежа в Москву на автобусе (на аналоговый поезд Москва-Воронеж не ходят), и под Тулой обоим телефонам нужно было зарядить, так как на них закончился TikTok, поэтому они подключили первые 12 к USB.