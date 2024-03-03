Бобровский вошел в тройку звезд игрового дня НХЛ

Объявлены имена лучших хоккеистов НХЛ по итогам всех 13 матчей минувшей ночи. Третьей звездой игрового дня признан российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, отстоявший «на ноль» матч в Детройте против «Ред Уингз» и обеспечивший своей команде победу – 4:0.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии