Бобровский вошел в тройку звезд игрового дня НХЛ

Объявлены имена лучших хоккеистов НХЛ по итогам всех 13 матчей минувшей ночи. Третьей звездой игрового дня признан российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, отстоявший «на ноль» матч в Детройте против «Ред Уингз» и обеспечивший своей команде победу – 4:0.