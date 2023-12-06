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  • Edvard Grin
    Действительно! А кто это? Чтобы в России о ней знали! Живёт человек своей жизнью где-то за рубежом и живёт. Или главн...Украинская актрис...
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Стало известно, что Алла Пугачёва назвала эмиграцию с Максимом Галкиным* “голожопингом”

Стало известно, что Алла Пугачёва назвала эмиграцию с Максимом Галкиным* “голожопингом”

Максим Галкин*, известный российский шоумен и иноагент, снова оказался в центре внимания после своего выступления на стендап-концерте в Женеве.

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Комментарии
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СГ
Светлана Грушкина
Сколько можно поддерживать внимание к Пугачёвой, что приплачивают? Уже всему народу надоела эта семейка предателей. 😡
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11 час.

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