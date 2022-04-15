Popcaketv

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От него? Филипп Киркоров ответил, почему дети Анастасии Стоцкой так на него похожи

От него? Филипп Киркоров ответил, почему дети Анастасии Стоцкой так на него похожи

Филиппа Киркорова неоднократно спрашивали о том, почему дети Анастасии Стоцкой так сильно на него похожи.

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