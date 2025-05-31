В южной части Астрахани почти полтора суток пытаются восстановить подачу холодной воды

В Трусовском районе это удалось сделать, в Советском – пока нет. Уже более полутора суток ремонтные бригады МУП «Астраводоканал» ведут работы по восстановлению холодного водоснабжения в двух районах Астрахани, где аварии возникли с интервалом в три часа.