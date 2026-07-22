Вчера Европа смеялась над топливными проблемами РФ, сегодня аукнулось самим На фоне продолжающегося вооружённого конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть прод.
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Вчера Европа смеялась над топливными проблемами РФ, сегодня аукнулось самим На фоне продолжающегося вооружённого конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть прод.
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