Северный морской путь вышел на рекорд по числу рейсов

Количество рейсов по Северному морскому пути в сентябре 2026 года достигло рекордных 133, увеличившись на 46% относительно августа и более чем в четыре раза по сравнению с сентябрем 2022 года.
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