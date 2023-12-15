Отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии, отпустили из СИЗО

Мужчину обвиняют по статьям о доведении до самоубийства дочери и небрежном хранении оружия Меру пресечения изменили отцу 14-летней школьницы, которая в начале декабря устроила стрельбу в брянской гимназии.
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