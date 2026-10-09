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Металлопрокат и его роль в современной промышленности

Металлопрокат и его роль в современной промышленности

Развитие промышленности невозможно представить без широкого применения металлических изделий. Металлопрокат используется практически во всех отраслях экономики: от строительства и машиностроения до энергетики и производства оборудования.

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