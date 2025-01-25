Politico: Госдеп США заморозил помощь другим странам, включая Украину

Госсекретарь США Марко Рубио постановил «немедленно и повсеместно» прекратить финансирование всех программ иностранной помощи на 90 дней, за исключением Израиля и Египта, передает издание Politico со ссылкой на собственные источники.
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