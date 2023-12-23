Аресты идут полным ходом, ещё двоих с грязной вечеринки Ивлеевой сцапали силовики, ждем ареста звезд?

Александр Симаков

Вам бы ещё научиться Caps Lock пользоваться, цены бы Вам не было с Вашим комментарием. Потому что такая "святая простота" бесценна! Фамилии Вам сразу подавай! Почитайте УПК, мадам! УПК РФ Статья 161. "Недопустимость разглашения данных предварительного расследования". Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия вообще не допускается. И если мы правовое государство, то должный действовать в рамках закона.