Аресты идут полным ходом, ещё двоих с грязной вечеринки Ивлеевой сцапали силовики, ждем ареста звезд?

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Александр Симаков
Вам бы ещё научиться Caps Lock пользоваться, цены бы Вам не было с Вашим комментарием. Потому что такая &quot;святая простота&quot; бесценна! Фамилии Вам сразу подавай!  Почитайте УПК, мадам!  УПК РФ Статья 161. &quot;Недопустимость разглашения данных предварительного расследования&quot;.   Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия вообще не допускается. И если мы правовое государство, то должный действовать в рамках закона.
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7 час.
Людмила Абрамова
обидно
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7 час.
Александр Симаков
Не надо расстраиваться! Во-первых, журналисты народ ушлый, а они не обязаны сохранять тайну следствия. 😀 Через пару тройку дней раскопают, кого и за что &quot;повязали&quot;.  Во-вторых, если дело будет доведено до суда, на суде всё расскажут, кто и чего там делал.
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7 час.

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