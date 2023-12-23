Неожиданный Поворот на Популярной Вечеринке В центре скандальной вечеринки Насти Ивлеевой, известной своими яркими и неординарными событиями, произошел неожиданный инцидент.
Аресты идут полным ходом, ещё двоих с грязной вечеринки Ивлеевой сцапали силовики, ждем ареста звезд?
Комментарии
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Александр Симаков
Вам бы ещё научиться Caps Lock пользоваться, цены бы Вам не было с Вашим комментарием. Потому что такая "святая простота" бесценна! Фамилии Вам сразу подавай! Почитайте УПК, мадам! УПК РФ Статья 161. "Недопустимость разглашения данных предварительного расследования". Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия вообще не допускается. И если мы правовое государство, то должный действовать в рамках закона.
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7 час.
Людмила Абрамова
обидно
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7 час.
Александр Симаков
Не надо расстраиваться! Во-первых, журналисты народ ушлый, а они не обязаны сохранять тайну следствия. 😀 Через пару тройку дней раскопают, кого и за что "повязали". Во-вторых, если дело будет доведено до суда, на суде всё расскажут, кто и чего там делал.
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7 час.
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