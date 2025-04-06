Немецкий инженер передал России информацию о производстве полупроводников

Немецкий инженер передал России информацию о производстве полупроводниковГолландцы считают, что российский агент проник в ASML и NXP, чтобы украсть технические данные, необходимые для создания фабрик, способных производить 28-нанометровые чипы43-летний инженер Герман А.
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