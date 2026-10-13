Экран Oasis с частотой 185 Гц и первый аккумулятор 12 070 мА·ч. Honor Win2 официально рассекретили до начала продаж

Серия включает три модели с флагманским Snapdragon и охлаждением с двумя вентиляторами Honor раскрыл характеристики серии смартфонов Win2, ориентированной в том числе на мобильный гейминг.
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