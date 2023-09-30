Гагарина, Валерия и Билан не планируют выступать на митинге-концерте в Москве

Полина Гагарина. Фото: ria.ruНесмотря на то, что Валерия, Полина Гагарина и Дима Билан были заявлены в списке выступающих на митинге-концерте в Москве, посвящённом присоединению новых регионов, они не планировали принимать участие в данном мероприятии и даже не были об этом проинформированы.