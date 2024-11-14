CNN: кандидат в постпреды США при ООН Стефаник поменяла свою позицию по Украине

Кандидат на должность постоянного представителя при ООН в администрации избранного президента Дональда Трампа, член палаты представителей конгресса США Элиз Стефаник сменила свою позицию по конфликту на Украине.
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