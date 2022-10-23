Глава СКР Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело о Хилокском треугольнике

После пикета жителей улиц Хилокской и Малыгина, который прошел накануне в Новосибирске, председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о расследовании уголовного дела о возможном нарушении санитарно-эпидемиологических норм.
После пикета жителей улиц Хилокской и Малыгина, который прошел накануне в Новосибирске, председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о расследовании уголовного дела о возможном нарушении санитарно-эпидемиологических норм.
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