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FiNE NEWS

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В Неваде обнаружено крупнейшее в США месторождение вольфрама стоимостью $152 млрд

В американском штате Невада выявлено крупнейшее в стране месторождение вольфрама. Запасы металла оцениваются примерно в 1,78 миллиона тонн, что превышает объёмы всех ранее известных месторождений более чем в пять раз.

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