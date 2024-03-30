Ученые обнаружили остатки уничтоженных планет в космосе Ирэн ОрлонскаяМировые астрономы утверждают, что звезды, которые исчерпали свои ресурсы и находятся на грани «перегорания», обязательно поглотят свои ближайшие планеты.