На балансе американских техногигантов обнаружили неучтенный триллион долларов обязательств

Журналисты Reuters обнаружили, что суммарные обязательства крупнейших американских технологических компаний — Microsoft, Amazon, Alphabet и ряда других — по аренде дата-центров, которые ещё не учтены в их финансовых показателях, превышают 1,09 триллиона долларов.
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