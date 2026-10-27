Егор Крид снялся в майке с лицом зверски замученного фашистами героя фильма «Самое страшное кино о войне» превратилось в клип «Милый ублюдок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Запрет на ликвида...
- «Ответка» за Крым...
- Запрет на ликвида...
У нас эстрада выродилась в эстраду идиотов и извращенцев! Разумеется, не вся, но во многом...
До чего дожили! Волосы дыбом! Осталось ли хоть что-нибудь святое у этих "певцов", блогеров-могеров?!
Враньё. Герой фильма (по имени Флёра) вовсе не был замучен фашистами, но выжил (его никто не собирался убивать) - воздал возмездие!
А исполнитель главной роли этому пидарасу ещё не разбил ебальник?
Ай, ай, ай. О фильме слышит впервые. Хотя такие "козлы" как этот в силу своей убогости и никчемности могут и не знать об этом фильме. Зато хорошо знают о сексе дорогих спорт карах, часах за 1млн $ и прочих "удовольствиях" не разрешённых законом. . И некто из Министерства просвещения назначил этого утырка показывать детям «Разговор о важном», посвященный медиаграмотности и цифровой гигиене. . «Расчеловечивание» стало популярным словом в последние несколько лет. Вот к чему приводит отсутствие идеологии на уровне государства и отсутствие воспитания патриотизма, начиная с детского сада и заканчивая вузами.
В этой эстрадо-певческой тусовке нормальных патриотически настроенных певцов ну уж совсем мало и если на то пошло,то их можно пересчитать почитай на пальцах одной руки.В основном это высокомерные жлобы,тупые и уж совсем без голоса.,потому как современная техника сделает из любого идиота звезду эстрады.В стране идёт война ,но они все так далеки от событий СВО ,что их удел говорить пошлости ,хихикать и подобно петухам выпендриваться в таком же курятнике . Вышедшие "из грязи в князи"-будут всегда жадными и тупыми плебеями и лично меня от их вида и поведения просто тошнит.
посмотрел ИДИ И СМОТРИ в 1985 или 86 в Ялте. Я уже имел представление что такое фашизм. Вторично смог смотрать только в конце 90-х, лет через 10. тяжелейший фильм! Как Климову удалось создать один из самых весёлых фильмов и самый СТРАШНЫЙ?