Теннисисты из "бомжей" превратились в "агентов". Тарасова и Губерниев взвыли

Татьяна Царева

нет мы не будем радоваться победам тех кто поехал. нет пролез на олимпиаду в Париже. они сами себя унизили. сами предали свою страну .которую обливают грязью всякие вада и бахи. они готовы на все. их заставят плюнуть на страну .они плюнут. их заставят встать на колени встанут. так чему радоваться и с чем их поздравлять?