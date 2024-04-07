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Теннисисты из "бомжей" превратились в "агентов". Тарасова и Губерниев взвыли

Теннисисты из "бомжей" превратились в "агентов". Тарасова и Губерниев взвыли

В российском социуме продолжается разгораться дискуссия насчет того - нужно ли ГОРСТКЕ наших спортсменов, получивших-таки милостивое разрешение - ехать в Париж.

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Комментарии
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Татьяна Царева
нет мы не будем радоваться победам тех кто поехал. нет пролез на олимпиаду в Париже. они сами себя унизили.  сами предали свою страну .которую обливают грязью всякие вада и бахи. они готовы на все. их заставят плюнуть на страну .они плюнут. их заставят встать на колени встанут. так чему радоваться и с чем их поздравлять?
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15 час.
нл
николай лебедев
Теннисисты играют не за флаг, а за деньги-фактически это подтвердил Д.Медведев своими словами и поведением.Это такие же &quot;патриоты&quot;, как Исинбаева.
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12 час.

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