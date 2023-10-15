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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Василия на матче не будет, но мы попробуем как-то компенсировать его отсутствие». Кипер «Эгриси» Чепурин об отсутствии босса клуба на выезде в Калининграде

– Василий Уткин не смог поехать в Калининград. Расскажи, он сказал перед командой напутственное слово – вживую или может по видео? Или он скажет его ближе к матчу? – Вася сейчас активнее прежнего в нашей общей группе в ВК и у себя в телеге – постоянно что-то пишет о нашей поездке, репостит записи нашей телеги.

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