«Василия на матче не будет, но мы попробуем как-то компенсировать его отсутствие». Кипер «Эгриси» Чепурин об отсутствии босса клуба на выезде в Калининграде

– Василий Уткин не смог поехать в Калининград. Расскажи, он сказал перед командой напутственное слово – вживую или может по видео? Или он скажет его ближе к матчу? – Вася сейчас активнее прежнего в нашей общей группе в ВК и у себя в телеге – постоянно что-то пишет о нашей поездке, репостит записи нашей телеги.