День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 7 июля в Российской Федерации отмечается памятная дата – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении.
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День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 7 июля в Российской Федерации отмечается памятная дата – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении.
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