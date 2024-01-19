Врач Нагайцева: К ранней седине может привести дефицит железа, меди и цинка

Врач-трихолог Юлия Нагайцева перечислила причины появления седины в молодом возрасте. Она отметила, что до 25 лет волосы теряют свой цвет не из-за физиологических перемен в организме, а из-за других факторов.
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