☭КОМПАС

51 324 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Какую-такую газовую трубу из Норвегии в Польшу автор уже протянул?  Этот газопровод ещё не построен и даже неизвестно...В Польше опять не...
  • Светлана Митленко
    Ляхи и есть ляхи. Требуют они? Денег нет? А на какие шиши у амеров покупали их НЕ-видимки? А на какие шиши роют канал...В Польше опять не...
  • Иринушка
    Сколько сейчас платят за такую откровенную брехню ?Как создавалась в...

В Польше опять не смогли заставить Россию снизить цену на газ

В Польше опять не смогли заставить Россию снизить цену на газ

Российская компания «Газпром» только недавно ответила отказом на просьбу прокачивать дополнительные объёмы газа через территорию Польши по низкой цене и вот теперь в бывшей республике Соцлагеря решили снова обратиться с требованием к России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх