Министр финансов США отказался от де-факто российских месторождений Украинские паблики утверждают, что Зеленский не смог одурачить американцев и подсунуть США месторождения на контролируемых Россией территориях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии