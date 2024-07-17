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В Барнауле мигрантёныш решил поиграть в «шариатский патруль» и вот, что из этого вышло

В Барнауле мигрантёныш решил поиграть в «шариатский патруль» и вот, что из этого вышло

Подрастающий абу-бандит, вместе с «братьями» докопался до местных детей из-за их внешнего вида. Чувствуя численное и физическое превосходство мелкий мигрант плюнул в подростка, а потом ударил его.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Гниды грязные...
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4 час.
генрих кан
Может пора в городах России вводить православный патруль?, в противовес шариату?
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4 час.
Ваша Светлость
Сударь, Вы чем с утра опохмелялись? Какой нах &quot;православный патруль&quot;? Вы серьёзно? И кто будет в этом &quot;патруле&quot; противостоять бородатым козлам? Бабушки со свечечками? Вы сами-то в это верите?!! Россия светское государство, у нас имеется МВД, ФСБ, УФСИН и разного рода мигрантские &quot;службы&quot;, вот они-то и должны отрабатывать свой хлеб честно, а не взятки брать с чумазых!!!!
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3 час.

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