В Барнауле мигрантёныш решил поиграть в «шариатский патруль» и вот, что из этого вышло

Ваша Светлость

Сударь, Вы чем с утра опохмелялись? Какой нах "православный патруль"? Вы серьёзно? И кто будет в этом "патруле" противостоять бородатым козлам? Бабушки со свечечками? Вы сами-то в это верите?!! Россия светское государство, у нас имеется МВД, ФСБ, УФСИН и разного рода мигрантские "службы", вот они-то и должны отрабатывать свой хлеб честно, а не взятки брать с чумазых!!!!