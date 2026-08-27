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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «Альпин» официально подтвердили продление контракта с Колапинто на 2027-й год

Пилот « Альпин » Франко Колапинто продолжит выступать за команду в следующем сезоне. В «Альпин» сделали официальное заявление, согласно которому контракт аргентинца с командой был продлен на сезон-2027.

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