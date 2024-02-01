Запасов топлива на электростанциях Кемеровской области — выше нормы

Об этом сообщили в СГК Кузбасса. На сегодняшний день общие запасы угля составляют 717 тысяч тонн. Это в 2,4 раза превышает задание, которое установило Министерство энергетики РФ для шести наших ТЭЦ и ГРЭС на эту дату.
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