Кубанская кухня – 1988.

Кубанская кухня своеобразна. И своеобразие это ей придают дары земли кубанской. В книге рассказывается об основах рационального питания, приведены многие рецепты, даны советы домашней хозяйке, как приготовить для семьи вкусную и здоровую пищу.
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