Школьников Магадана и Саратова бесплатно накормят горячим питанием

С 1 сентября в Магадане и Саратове все школьники получат бесплатное питание. В Астрахани открыты агроклассы, а Подмосковье запретило продажу топлива несовершеннолетним без прав.
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