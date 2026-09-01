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Царьград

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Школьников Магадана и Саратова бесплатно накормят горячим питанием

Школьников Магадана и Саратова бесплатно накормят горячим питанием

С 1 сентября в Магадане и Саратове все школьники получат бесплатное питание. В Астрахани открыты агроклассы, а Подмосковье запретило продажу топлива несовершеннолетним без прав.

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