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Парламентская газета

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Джабаров: Резонанс от интервью Путина Карлсону еще не достигнут

Джабаров: Резонанс от интервью Путина Карлсону еще не достигнут

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным откроет глаза многим читателям и зрителям западных стран и США, этот материал еще не достиг полного резонанса, и он будет звучать долгие недели.

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