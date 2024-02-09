Джабаров: Резонанс от интервью Путина Карлсону еще не достигнут

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным откроет глаза многим читателям и зрителям западных стран и США, этот материал еще не достиг полного резонанса, и он будет звучать долгие недели.
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