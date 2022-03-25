В Республике Дагестан стартовала подготовка парадных женских расчётов КФл к Параду Победы

На строевом плацу перед штабом флотилии девушки приступили к занятиям по строевой подготовке. Целью занятий является совершенствование индивидуальных строевых приемов.
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