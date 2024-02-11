В Архангельской области создаётся новый атлас флоры России

О проекте, в котором участвуют не только учёные, но и местные жители из поморской глубинки, рассказали наши коллеги из «Правды Севера»В отличной компанииУ жительницы Мезени Ирины Буториной необычное увлечение.
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