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Авербух о Загитовой и Медведевой на Олимпиаде-2018: «В этом есть огромная драма Тутберидзе. Я видел, как она переживала»

– Тутберидзе поступила правильно, устроив соревнование [между Медведевой и Загитовой] на Олимпиаде-2018? Это правильный тренерский прием? – Наверное, это не так у Этери Георгиевны, у многих тренеров.

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