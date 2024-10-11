Женщина на иномарке сбила пешехода на улице Мосина в Туле

Авария произошла в 12:40 дня на улице Мосина в Туле. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 43-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Ssang Yong", наехала на 29-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.