Женщина на иномарке сбила пешехода на улице Мосина в Туле

Авария произошла в 12:40 дня на улице Мосина в Туле. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 43-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Ssang Yong", наехала на 29-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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