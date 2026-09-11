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Заболотный заявил, что продолжит профессиональную карьеру после дисквалификации

Заболотный заявил, что продолжит профессиональную карьеру после дисквалификации

Бывший нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный хочет продолжить спортивную карьеру. «Конечно, я не завершаю профессиональную карьеру.

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