Авдеевка, 40-й день: «Россияне долбят ФАБами. Это Бахмут, помноженный на три…»

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
А уйдут две как только станет две сразу начнут собираться. И все-таки как им хорошо при хороводе оленеводов.
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5 час.

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