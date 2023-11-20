Авдеевка, 40-й день: «Россияне долбят ФАБами. Это Бахмут, помноженный на три…»

Из 30-тысячного гарнизона в городе, превращенном в крепость, осталось только три тысячи бандеровцев Александр Ситников Фото: Андрей Рубцов/ТАСС Бывший американский морпех Брайан Берлетик, а ныне независимый военный эксперт, усомнился в адекватности украинского руководства, собирающего войска для дальнейшего противостояния России, чья армия становится все мощнее.
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