Глава полиции Забайкалья предложил ввести дополнительные выплаты сотрудникам ППС

В Забайкалье растет нехватка сотрудников патрульное-постовой службы. В связи с этим, начальник УМВД России по краю Вячеслав Еговцев на заседании Заксобрания обратился к депутатам с предложением по установлению дополнительной меры социальной поддержки сотрудникам ППС.