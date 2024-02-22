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Глава полиции Забайкалья предложил ввести дополнительные выплаты сотрудникам ППС

Глава полиции Забайкалья предложил ввести дополнительные выплаты сотрудникам ППС

В Забайкалье растет нехватка сотрудников патрульное-постовой службы. В связи с этим, начальник УМВД России по краю Вячеслав Еговцев на заседании Заксобрания обратился к депутатам с предложением по установлению дополнительной меры социальной поддержки сотрудникам ППС.

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