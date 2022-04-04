В Вологодской области сотрудники транспортной полиции продолжают информировать земляков о противодействии дистанционному обману

На железнодорожном вокзале станции Вологда-1, в здании автовокзала, а также в поездах дальнего следования и пригородного сообщения сотрудники транспортной полиции провели информационное мероприятие.
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