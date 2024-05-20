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Мария Погребняк снова выходит замуж: «Я сказала да!»

Мария Погребняк снова выходит замуж: «Я сказала да!»

Бизнесвумен сделали предложение После развода с Павлом Погребняком Мария недолго оставалась одна. Так, ее видели в компании бизнесмена Игоря Головинского: пара гуляла по Москве, а также ездила на совместный отдых.

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