Мария Погребняк снова выходит замуж: «Я сказала да!»

Бизнесвумен сделали предложение После развода с Павлом Погребняком Мария недолго оставалась одна. Так, ее видели в компании бизнесмена Игоря Головинского: пара гуляла по Москве, а также ездила на совместный отдых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии