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Зимняя Москва с высоты

Зимняя Москва с высоты

Зима 2023-2024 года выдалась богатой на рекорды. Без критических морозов — по истории наблюдений, тридцатиградусных морозов в Москве не было уже 18 лет.

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Комментарии
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Галина Дудкевич
Очень не нравится&quot;Москва - Сити&quot; Не вписываются в красоту Москвы.
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17 час.
Жанна Чешева
Зачем? Пусть будет. Просто Украина должна стать Россией, а Хорватия Сербией)))
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17 час.
Жанна Чешева
Разделяю! Но молодёжи нравится, а им после нас жить, перестанет нравится, сами переделают)))
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17 час.

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