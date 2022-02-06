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Депутат обратится к властям после увольнения учительницы из-за чтения Хармса

Депутат обратится к властям после увольнения учительницы из-за чтения Хармса

Напомним, ранее учительница гимназии № 168 Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина сообщила на своей странице в Фейсбук, что была вынуждена уволиться под давлением руководства из-за того, что читала ученикам на уроках стихи Введенского и Хармса .

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